Neschopnosť vlády dosiahla novej hranice, za ktorú by sa nemusela hanbiť ani Venezuela

To, čo sa nám ešte pred rokom zdalo ako sci-fi sa dnes stalo realitou a z ,,najlepších v európe" sme sa stali jednými z najhorších ak nie najhoršími. Toto naozaj nie je niečo, čím by sa mala "najlepšia vláda v historii" zapísať.

Igor Matovič - predseda vlády (TASR)

Nemocnice kolabujú, máme preplnené márnice a pohrebnícke služby hlásia kritickú situáciu. V tejto situácií sa predseda vlády a líder najsilnejšieho hnutia v parlamente postaví pred národ, aby počas pandémie nákazlivého vírusu ľuďom povedal, že cez víkend sa pravdepodobne budú musieť ísť otestovať a tým pádom aj stretnúť s ďalšími desiatkami ľudí. To čo sa ešte pred rokom zdalo ako nepodarený žart je dnes realitou a namiesto toho aby vláda počúvala odborníkov im jej predseda odkazuje, aby ľuďom ,,netancovali na hroboch". Pritom práve takéto egoistické správanie nám škodí najviac. Veď ešte v marci 2020 a teda období, kedy sa nám menila vláda sme boli najlepší z celej EÚ, tento stav sa udržoval najmä vďaka teplému počasiu až to októbra, kedy sa mohla prvý krát naplno prejaviť neschopnosť a tvrdohlavosť našej vlády. Zatiaľ, čo krajiny ako Fínsko, či Nórsko sa snažili situáciu nepodceniť, naša vláda na Covid akosi pozabudla a radšej riešila potraty. A práve to spôsobilo, že Fínsko z 15. a Nórsko zo 17. miesta v úmrtnosti sú v Európskej top dvojke a my sme z 1. klesli na miesto štvrté od konca. Najlepšie však pandémiu zvláda Nový Zéland a Austrália a práve Nový Zéland by sa mal stať svojim prístupom vzorom aj pre Slovensko. Nielenže tam slovo plošné testovanie z úst predsedníčky vlády Jacindy Ardernovej (ktorá bola v októbri 2020 znovu zvolená a to dokonca s najvyšším počtom poslancov v historii moderného volebného systému) nezaznelo, dokonca nad Covidom zvíťazili. Ich stratégia bola jednoduchá efektívna karanténa spojená s lockdownom ohnisiek šírenia koronavírus. Samozrejme platí, že Nový Zéland ako ostrov mal oveľa jednoduchšiu situáciu, ale skutočne nemôžme povedať, že výhoda bola kľúčová. Stačí sa pozrieť na Spojené kráľovstvo a hneď môžeme vidieť, že aj ostrovy majú zložitú situáciu. Naopak Švédsko ani Fínsko ostrovmi nie sú a situácia je u nich oveľa lepšia ako v práve spomínanej Veľkej Británií.

Jacinda Ardern (TASR/AP)

Vládna komunikácia, základ správnej krízovej situácie

Predstavitelia Fínskej vlády ohlasujú lockdown (Markku Ulander / Lehtikuva)

A opäť sa môžeme na situáciu pozrieť z pohľadu Slovenska a Nového Zélandu, či dokonca Fínska. Sanna Marin je Fínskou predsedníčkou vlády a predsedníčkou sociálnodemokratickej strany od decembra 2019 a odvtedy jej popularita stúpa, či sa udržuje na vrchole pred stranou nacionalistickou. Narozdiel od toho na Slovensku popularita strany OĽaNO a jej lídra Igora Matoviča od volieb ktoré sa konali na prelome februára a marca 2020 len klesá a to dokonca o niekoľko percentuálnych bodov za mesiac. A práve komunikácia je jedným z dôvodov prečo sa tak deje. Ľudia na tlačovej konferencií o súčasnom vývoji epidémie naozaj nepotrebujú počuť kto je za ňu zodpovedný a vyhováranie sa premiéra, prečo neprijal opatrenia na zabránenie tomuto zlému vývoju. Ľudia potrebujú lídra, ktorý dokáže sa jasne dokáže postaviť za ich zdravie a životy, za našu ekonomiku a za naše školstvo, ktoré by všetky mali byť prioritou a nie opovrhovanie podnikateľmi, alebo riaditeľmi škôl, ktorý nevedia, čo bude zajtra. Treba jasný plán, ktorý dokáže pružne reagovať na situáciu a presne takéto riešenia robia rozdiely medzi dobrými a zlými lídrami. Lídrami, ktorí svojou neschopnosťou spôsobili smrť stoviek ľudí a takými, ktorý vďaka svojim krokom zachránili životov tisíce. Aj posledné roztržky medzi premiérom a vicepremiérom majú celospoločenský dosah a na dôveryhodnosti naším politickým lídrom nepridávajú a ukazujú aký je náš predseda vlády neschopný si urobiť poriadok so svojimi partnermi a to ľuďom dodáva pocit, že to isté robia aj s celou krajinou, najmä potom, čo neústupčivo trvá na celoplošnom testovaní aj keď už aj z vedeckej obce zaznievajú hlasy, že to efektívne nie je a lockdown mohol situáciu dávno zlepšiť. Príkladom nám môže byť ČR a jej systém PES, odkedy po sviatkoch platí 5. stupeň sa situácia výrazne zlepšila a jej skóre dokázalo z pondelka na piatok klesnúť o viac ako 10 bodov a dnes je už tretí deň na hranici rozvolnenia opatrení. A to isté by sa malo začať diať aj na Slovensku, prirodzene, bez testovania a iných experimentov. Rovnako Ľuďom nepomáhajú statusy na sociálnych sieťach, kde sa premiér nazýva bláznom a histericky píše o nejakých zmyslených elitách. Po tomto statuse niet pochýb, prečo čí ďalej tým viac ľudí dostáva pocit, že predseda vlády by sa mal dostať pod patronát legendárneho doktora Chocholouška z českej filmovej klasiky Jáchyme, hoď ho do stroje!

Naopak, premiér by si mal vedieť priznať chybu a ospravedlniť sa a to bez akéhokoľvek vysmievania sa ľuďom do očí, ktoré už počas premiérových ospravedlnení bolo cítiť veľakrát spolu s jeho veľmi zvláštnym zmyslom pre humor, ktorý málokto ocení. Ak do celej tejto situácie primiešame velebenie si jedného partnera, ktorému všetko prepáčime a v druhom vidíme len obetných baránkov pre naše nevydarené experimenty máme našu sebevražebnú kombináciu hotovú. Posledné, čo nám zostáva je počkať a sledovať ako nám klesajú preferencie. A naopak ak človek robí všetky kroky podľa odborníkov, počúva ich názory vypočuje si kritiku a zaujíma sa aj o ekonomiku, môžeme počítať nie len s naozaj veľkým počtom zachránených životov ale aj s odmenou v podobe masívnej podpory obyvateľstva.