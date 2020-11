Voľby v Amerike, sú Spojené štáty vôbec demokratické? Vysvetlenie volebného systému v USA.

Utorok po prvom novembrovom pondelku sa každé štyri roky viaže k najväčšiemu volebnému dianiu na svete. K voľbám v USA. O kreslo prezidenta sa tento rok uchádza demokrat Joe Biden a republikán Donald Trump.

(Ne)demokratický systém

Ak sa povie voľby, každý Slovák si predstaví volebný lístok, ktorý vhodí do urny a nakoniec sa sčítajú a človek s najväčším počtom hlasov vyhráva. V USA to však funguje úplne inak. Najjednoduchšie povedané volí sa zvlášť v každom štáte. Ten má pridelený určitý počet "bodov", ktoré získa kandidát, ktorý získal najviac hlasov. Ak teda Kalifornia má 55 a teda najviac bodov, tak víťaz v Kalifornií získa 55 bodov. Týchto bodov je 538 a ich rozdelenie môžete vidieť na mape. Pre víťazstvo kandidáta je potrebné 270 bodov.

Zbor voliteľov v USA (Cg-realms)

V tejto chvíli je potrebné povedať, že tieto "body" ako som ich doteraz nazýval, nie sú body, ale ľudia, takzvaný "zbor voliteľov" skutočne volí prezidenta a ak sa rozhodne, tak môže vhodiť hlas pre koho len chce. Niekde to je beztrestné, inde nie. Stáva sa to však len tak málo, že výsledok volieb to nikdy neovplyvnilo.

Ako vyhrať prezidentské voľby?

V Spojených štátoch Amerických je zvykom, že štáty sa delia na "červené", "modré" a "fialové" poprípade "swing states". Červené sú takmer vždy republikánske a republikáni vedú v prieskumoch, tieto štáty sú takmer nemožné pre demokratov. To isté platí pre modré štáty, ktoré sú demokratické. Kandidáti bojujú najmä o swing states, ktoré prechádzajú od jedného kandidáta k druhému a kampaň sa koná najmä v týchto štátoch. Pre Trumpa je potrebné získať Floridu, pre Bidena Pensylvániu, aby mali šancu stať sa prezidentom. Na nasledujucej mape môžete vidieť rozdelenie štátov podľa toho ktorého kandidáta podporujú na základe posledných prieskumov. Čím tmavšia modrá, tým väčšia podpora Joea Bidena a to isté s červenou platí pre Trumpa.

Volebný model podľa ABC news (fivethirtyeight.com)

Viac podobných máp a predpovedí môžete nájsť na www.fivethirtyeight.com alebo www.cnn.com/election.

Kedy prebiehajú voľby?

Na takúto banálnu otázku neexistuje presná odpoveď, keďže v USA sa volí aj poštou a volebné miestnosti sú otvorené už pred volebným dňom, ktorým je tento rok utorok 3. november 2020. To však nemusí znamenať, že sa výsledok volieb dozvieme už v stredu ráno, keďže hlasovacie lístky, ktoré prichádzajú poštou môžu prísť v niektorých štátoch až 7 dní po voľbách. Toto môže spôsobiť chaos, rovnako ako snaha Donalda Trumpa, ktorý sa môže rozhodnúť neodísť z úradu aj keď voľby vyhrá Joe Biden. Toto je však scenár, ktorý sa za celých 244 rokov existencie USA nestal a verme, že sa tak nestane ani zajtra. Čo sa však už stalo bol zásah súdov do volieb v roku 2000 a zdržanie vyhlásenia výsledkov. Verme, že ani toto sa však nestane a voľby budú demokratické a nespochybniteľné či už bude víťazom Donald Trump alebo Joseph Biden