Prečo sa treba zaujimať o menšiny, zatiaľ čo zachováme práva väčšiny?

Feminizmus, black lives matter, homosexuáli, transgenderové osoby, možno sa pýtate, čo majú spoločné a niektorí to možno aj viete, je to častá kontroverzia a nenávisť. Je to však naozaj potrebné?

Ukrajinská feministická skupina Femen (COMBO)

Nie, nie je!

Pozrime sa na to postupne. Začnime jednou z najznámejších skupín, ktorá bojuje za ľudské práva a tými sú ženy a ich úspešný feministický príbeh, ktorí však naďalej nekončí a je potrebný aj do budúcnosti, najmä v menej rozvinutých, chudobnejších a autoritárskych štátoch. Hlavným problémom pre feministky a feministov sú muži, ktorí sa aj naďalej snažia vydobyť si svoje ,,postavenie" naspäť. Je to však naozaj potrebné? Nie, nie je! A je to len dôkazom ich strachu. Majú strach z toho, že žena bude mať možnosť ukázať, že aj ona dokáže to isté čo aj muž alebo mu aj šéfovať. Zároveň feminizmus vyvracia stredovekú myšlienku, že žena patrí za sporák. Prečo by žena nemohla byť ako muž, nezávislá a mať rovnakú slobodu rozhodovať o sebe a o svojom živote? Ďalším dôvodom pre nepochopenie feministických skupín sú dôsledne šírené dezinformácie, ktoré tvrdia, že ženy sa týmto snažia prevziať kontrolu nad mužmi a vydobyť si nejakú formu ,,nadvlády", pričom sa jedná o zrejmú lož. Jasným dôkazom toho je boj za rovnaké platové pomery. Nikto netvrdí, že ,,chceme viac ako muži", ale všade môžme vidieť len heslá typu "za rovnaké platobné pomery" a podobné. A ak si myslíte, že to nie je potrebné, ani neviete, ako sa mýlite. Je preukázané, že na Slovensku majú ženy na rovnakej pozícií v priemere o 9% nižší plat ako muži.

Protest 14.6.2020 v Novozélandskom Aucklande (WBPchur)

BLM

A opäť podobný príbeh. Pôvodne otrokárska rasa, ktorá sa postupom času dostala blízko aj nám, ostatným stále to však nie je rovnoprávnosť a najmä v USA sa opäť začína situácia zhoršovať. A ja sa zasa raz pýtam, či to je potrebné a odpoveď aj naďalej znie rovnako. Nie, nie je! A heslo, ktoré šíria odporcovia BLM a teda All lives matter, je najväčší nezmysel. Ako som už na veľa iných stránkach videl, je to ako keď vám horí dom, prídu hasiči a nezačnú hasiť váš dom, ale susedov, pretože na všetkých domoch záleží a teda aj na susedovom, ktorý síce nehorí, ale rovnako na ňom záleží. A tak to je aj s afroameričanmi, ktorí sú diskriminovaní, je tu existujúci problém, ale samozrejme sa radšej budeme venovať nediskriminovaným ľuďom.

Pride 2010 - Plaza de Mayo (Beatrice Murch)

LGBTIQ+

Aj keď som tejto téme venoval celý jeden článok, stále sa ku nej vraciam, keď sledujem, čo sa deje na odbore rodovej rovnosti na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre všetkých nás, ktorým nie je ľahostajný osud iných ľudí, je táto správa zdrvujúca, pretože nielenže súčasná vláda nerešpektuje ľudské práva, ale si aj robí srandu z ústavy, v ktorej prvom článku v prvej hlave jasne stojí: ,,Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo". Ako je teda možné že, predstaviteľka konferencie biskupov Slovenska pracuje v štátnej správe a ešte na takom prestížnom mieste? Ako ďalšiu vec sledujem nepochopenie cieľov tejto komunity, ku ktorým sa aj ja hlásim. Opäť raz nikto nechce nikomu brať deti, alebo zakazovať manželstvo. Pre mňa je však logické, že ak môže mať manželstvo Peter s Klárou, tak prečo by ho nemohol mať Peter s Igorom alebo Klára s Veronikou? A opäť raz platí že ,,Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo", a preto je argument: ,,lebo to tak je v biblií" najväčšia hlúposť, akú som kedy počul, pretože ak sa chceme riadiť v riadení štátu postupovať podľa biblie, tak najskôr zmeňme prvý článok ústavy, a potom ja zo Slovenskej republiky definitívne odchádzam. A preto žiadam aj ja vás, buďte ku všetkým ohľaduplný, počúvajte, aké majú problémy a snažte sa ich riešiť, aby sa aj vám nestalo, že váš syn/dcéra bude utláčaný alebo utláčaná, a to či už ako homosexuál, alebo preto že je žena alebo jednoducho iný alebo iná.