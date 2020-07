Pán premiér, lebo Fico už nedostačuje, pretože nám jedna jeho kópia práve vládne

Premiér Igor Matovič má za sebou prvú väčšiu kauzu a už teraz nam je jasné, že tento ,,etalón slušnosti" je len obyčajný populista a v žiadnom prípade nie je obyčajný človek, ako sa nám snažil prezentovať.

Igor Matovič - predseda vlády (TASR)

,,Nová politická kultúra"

Ešte pred mesiacom by som aj o Igorovi Matovičovi povedal, že je iný ako bývalá vládna garnitúra na čele s Róbertom Ficom. Pred pár týždňami sa však začali vynárať prvé diplomovky jeho koaličných a vládnych kolegov a tento môj obraz o Igorovi Matovičovi sa začal pomali vytrácať. Jeho postup bol naozaj nepremyslený a nekoordinovaný a keď prišlo aj na jeho prácu, tak sa jednoznačne ukázalo, že klamal. Čo je však ešte horšie ako jeho klamstvá je jeho správanie sa voči jeho kritikom a najmä novinárom, ktoré je ešte horšie ako za čias ,,špinavých protislovenských prostitútok", pretože narozdieľ od Ficových útokov do tmy sú tie Matovičove organizované a ich cieľ je jasný, aby jeho voliči, ktorí doteraz médiam dôverovali prestali a on tak postupne získal do rúk ešte viac moci ako už má.

Diplomová práca predsedu vlády a dva vykradnuté tituly (Denník N)

Urážka slušných a čestných študentov

Teraz však pre mňa k najhoršej časti celej tejto kauzy a tou je urážka nie len mňa, ale aj všetkých slušných študentov, ktorí si štúdium neuľahčili ani jeden, jedinýkrát. A mne a predpokladám ani iným to jeho ospravedlnenie naozaj nestačí, pretože to máme akože mať podvodníka na čele krajiny? A ako ku tomu prídu všetci tí, ktorým sa podvádzanie preukázalo a boli potrestaní? To odteraz ak sa preukáže že nejaký študent podvádza má ako pán premiér začať hovoriť o druhých a o tom ako on o tom nevedel a robil to všetko v dobrej viere a že ho majú dať na detektor? Pán premiér, veď to je absurdné! A ešte si dovolím jedno zamyslenie, ako je možné, že človek, ktorému prešlo plagiovanie v názve svojého hnutia ,,obyčajný ľudia"? Čo by sa stalo ak by som rovnaký plagiát odovzdal ja alebo niekto iný, kto nemá napojenie na svojho školiteľa?

,,Lebo Fico"

A toto je naozaj najhorší argument, ktorý som kedy počul. Áno, pán Fico škodil tejto krajine a nakradol si, ale čo ste proti tomu aby sa to opakovalo urobili vy? Nič doteraz stále len počúvame ako všetci, čo konštruktívne kritizujú vládu chcú návrat R. Fica a nie je to tak, my len chceme čestných a spravodlivých ľudí na čele krajiny, ktorí zabránia návratu zlodejov alebo sa nimi aj oni nestanú a to je dôvod, prečo aj vám pozeráme na prsty, pretože akú máme záruku, či niekto z vašej garnitúry nepodľahne peniazom? Naozaj prázdne reči nestačia a to najmä po tom, čo sa ukázalo, že ste už raz klamali, pán Matovič. A naozaj ani reči ,,lebo Fico" a ,,nevedel som o tom" nie sú ospravedlnenie, ba práve naopak ukazujú váš strach z toho, že stratíte vaše ,,teplé miestečko". A preto od vás pán premiér žiadam len jedno prevezmite konečne zodpovednosť a nepoužívajte len trápne výhovorky, naozaj vám to nesvedčí a len to ukazuje, že si nezaslúžite byť premiérom.