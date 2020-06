Štát a LGBTIQ+ komunita

Kresťanská únia, KDŽP a ďaľšie parlamentné strany sa posupne púšťajú ako obyčajne do svojej najkontroverznejšej agendy. Tentoraz to je však iné. Tentoraz majú šancu uspieť.

Kto je vlastne proti vlastným ľuďom?

Už 8. volebné obdobie sa konzervatívny poslanci snažia obmedziť práva menšín, vždy však boli títo poslanci v menšine. Tentoraz to je však úplne odlišna situácia, pretože OĽaNO a ich konzervatívne krídlo má v parlamente pomerne veľa poslancov a spolu s extrémistami z ĽSNS a podporov niekoľkých poslancov Smeru a klubu Sme Rodina mohli mať ústavnú väčšinu, aby tu začali obmedzovať ľudské práva menšín a obmedzovať práva žien.

Ženy v ohrození

Európsky súd pre ľudské práva, presne ten súd, ktorý tu rozhoduje o našich základných právach bol ten, ktorý ako prvý rozhodol, že žena má na umelé prerušenie tehotenstva právo a na plod sa právo na ochranu života nauplatňuje a je na to jednoduché vysvetlenie. Ak sa totiž napríklad pri pôrode stane, že by bolo potrebné dieťa dostať von a ochrániť minimálne život matky, nebolo by to možné a tým pádom by sme namiesto nového života jeden stratili. A ďaľšou vecou je, že na zníženie počtu interrupcií nie je vôbec potrebné ich zakazovať a to z toho dôvodu, že už teraz medziročne počet UPT klesá a ak vláda bude aj naďaľej pokračovať v podpore žien s dieťaťom ich počet klesne ešte viac. Zároveň aj naďaľej platí, že sa jedná o telo tej jednej konkrétnej ženy a teda, že ženy, ktoré interrupciu nechcú tak ich nikto nenúti, tak nech platí, že nech tieto ženy, ktoré nesúhlasia s interrupciou nech nezakazujú iné ženy ísť na interrupcie. Aj keď interrupcie aj ja vnímam ako spornú tému je tu ešte jedna podobná téma, ktorá je sporná len v prípade, že ste homofób a žiadne ALE neplatí.

LGBTIQ+ komunita

Pride 2010 - Plaza de Mayo (Beatrice Murch)

Chápem, že s transrodovými ľuďmi nie každý súhlasí ale určite tu je aj táto téma na stole a to z toho dôvodu, že v súčastnosti musia byť ľudia pri zmene pohlavia na Slovensku sterilizovaní a to aj proti svojej vôli. A v takom prípade otázka znie, musia ľudia niesť také následky len pre to, aby boli šťastní? A v tomto bode určite súhlasím s ombutsmankou Máriou Patákyovou, že rozhodne NIE. Hlavne sa však v tomto príspevku chcem venovať lezbám a gejom a presnejšie ich zväzku. V súčastnosti na Slovensku neexistuje akýkoľvek spôsob, ako nie len spečatiť svoj vzťah, ale i ako zabezpečiť rovnaké výhody týmto ľuďom, ako majú partneri rozdielneho pohlavia, ak sa rozhodnú spečatiť svoj vzťah. A je úplne jdeno, či sa to volá registrované partnerstvo, manželstvo alebo životné partnerstvo. No a práve v tomto prípade sa šíria hoaxy po celom internete, a tak si ich poďme rozobrať, najmä ten najznámejší. A tým je, že ak im dáme registrované partnerstvo, tak nám začnú brať deti ako v Nórsku (Švédsku alebo Dánsku verzií je veľa). Jedná sa však o hoax, ktorý bol už veľakrát vyvrátený. Tieto konšpiračné weby to však neodradilo a naďaľej šíria hlúposti typu veľtrh detí pre homosexuálov a podobné články. A tak sa pýtam, že čo má spoločné spečatenie vzťahu a adopcia dieťaťa? No áno, samozrejme, že nič. Jedná sa len o výmysel individuí, ktorí sa snažia obviniť všetko pre nich neznáme a iné za ich osobné neúspechy a problémy a vo chvíli, keď sa túto agendu rozhodnú šíriť ďalej, podnecujú strach a nenávisť až nakoniec veľa ľuďom, ktorí sú vo veľmi veľa prípadoch úspešnejší ako oni, zničia život. A práve tento prístup nám rozširuje také nechcené efekty ako homofóbia a rasizmus, pri čom to v žiadnom prípade nie sú ťažné témy a miesto nich by títo ľudia mohli venovať svoju energiu napríklad riešeniu ekonomickej krízy, ktorá je určite väčší a rozsiahlejší problém, ktorý sa týka nás všetkých a aj sa nás dotýka narozdieľ od toho, či sa nejakí dvaja muži rozhodnú spečaťiť svoj vzťah a zjednodušiť si život.