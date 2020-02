Prečo ísť voliť a ako vyjádriť nesúhlas

Voľby do NRSR 2020 sú už za dverami a stále viac a viac sa stretávám s názorom, že voliť nejdem lebo... Tieto sôvody sú rôzne ale najčastejšie sa stretávam s dvomi. Poďme si ich rozobrať.

Nejdem voliť, lebo môj hlas nič nezmení

Tento argument patrí jednoznačne medzi najčastejšie aj napriek tomu, že jeho používanie klesá.

Neexistuje jeden hlas

V demokracií jednoducho neexistuje len jeden jediný hlas, ktorí nič nezmení. Nech už dáte svoj hlas strane s 0,1% alebo strane s 30%, ktorá ide vyhrať volby vždy môže váš hlas rozhodnuť. A to, či daná strrana dostane štátny príspevok, dostane sa do parlamentu alebo tie voľby vyhrá. Aj keď už má vaša strana voľby vyhrané netreba si povedať nejdem volit, lebo aj tak vyhrajú. Ak si presne toto povie ďaľších 10000 ľudí strana sa nemusí nakoniec dostať ani do parlamentu. Ak si zasa prívrženec strany s 0,5% povie, že jeho hlas stranu do parlamentu nedostane a povie si tak ďaľších 20000 ľudí strana by sa nakoniec aj vďaka ich hlasu do parlamentu dostala.

Nejdem voliť, lebo aj tak sú všetci rovnaký (všetci kradnú, nikto mi nie je blízky, nie je koho)

Tento rok nám kandiduje 25 strán. 25. To je oproti iným vyspelejším krajinám dvojnásobok. Naozaj si z 25 strán neviete nájsť jednu vám blízku a ak nie stranu tak aspoň jedného z približne 2500 kandidátov? Ak by ste sa ale nakoniec v takej situácií predsa len vyskytli neváhajte stále tu je jeden spôsob ako dať presne tento dôvod vedieť politikom. Tým, že nejdete voliť nikto nezistí prečo. Ak však odovzdáte neplatný lístok štátna volebná komisia to zaeviduje a politikom to dá jasný signál, že nevolíte nie preto, že by ste boli leniví, ale pre to, že ani jeden človek vás nepresvedčil a nemôžete nikoho z nich podporiť. Takýto hlas odovzdáte napríklad tak, že vložíte prázdnu obálku, podpíšete sa na váš hlasovací lístok (môžete ho aj inak pokresliť a podobne) alebo odvzdáte lístky 2 (môže byť aj viac).

Týmto článkom chcem povedať každému, kto nejde voliť, aby si svoj názor prehodnotil a išiel aspoň odovzdať neplatný hlas. Inak v mojich očiach takýto človek nemá právo nasledujúce štyri roky akýmkoľvek spôsobom kritizovať vládu.