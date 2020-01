Senát ako poistka demokracie alebo len mrhanie peniazmi daňových poplatníkov?

Dnes a teda 20. januára 2020 sme sa dozvedeli o smrti predsedu Senátu parlamentu Českej republiky a tak mi napadá otázka, či by aj na Slovensku nemohol vzniknúť senát.

História senátu

Cicero obviňuje Catilinu (Cesare Maccari)

Senátová minulosť siaha až do čias starovekého Ríma a presnejšie existoval už v čase kráľovstva, aj keď z tej doby máme len minimum informácií. Postupne svoju zákonodárnu moc získal v čase Rímskej republiky a pokračoval aj v časoch císarstva. Senát v tej dobe už slúžil ako najvyšší zákonodárny zbor. Dnes už vo svete senáty slúžia zväčša ako horná a teda niekedy nazývaná aj kontrolná komora parlamentu. Aj u našich susedov v Českej republike nazývajú senát "len" ako poistku demokracie. Senát funguje ale aj v takých vyspelých demokraciách ako Spojené štáty americké, Francúzko, ale i Taliansko a pod iným menom aj v Spojenom kráľovstve, kde "lordov" menuje panovník.

Hlavné funkcie senátu

House of Lords (UK Parliament)

Ako som už spomínal, tak senát je v niektorých krajinách vnímaný len ako poistka demokracie. Zároveň však existujú krajiny, kde je senát zrovnoprávnený s dolnou komorou (napr. Taliansko alebo USA). Senát by však podľa môjho názoru fungovať na základe modelu Spojeného kráľovstva, kde podľa zákona má rovnaké práva, ako dolná komora parlamentu a teda House of Commons, ale väčšinou slúži podobne ako v Českej republike len ako horná komora. V práve už spomínanom Spojenom kráľovstve prebieha rokovanie zákona v senáte v troch čítaniach. Na záver ak prebehli v schválenej forme nejaké zmeny vracia sa zákon do dolnej komory a tie medzi sebou tzv. "hrajú ping-pong". Nakoniec sa buď obe komory zhodnú na konečnej podobe zákona alebo ho zamietnu. Na druhej strane v Českej republike senát môže zákon podobne ako prezident len vetovať a veto sa dá nadpolovičnou väčšinou prelomiť v poslaneckej snemovni.

Senát na našom území

Na našom území senát existoval len počas existencie prvej a druhej Československej republiky. Preto sa naskytuje otázka Prečo by sme dnes mali zakladať niečo, čo tu má len takú mimoriadne krátku minulosť? Ja si myslím, že senát v takej podobe, ako existuje v Českej republike by pre nás bol zbytočný, ale ak by sme vytvorili senát na základe Britského modelu, pri čom by senátori boli volený, tak by to bolo nie len prospešné, pre nás ľudí, kedy by sme podobne ako v ČR mohli mať v senáte inú väčšinu ako v Národnej rade. Ale prospešné by to bolo aj pre našu demokraciu, kedy by boli zákony typu 50 dňové moratórium jednoduchšie zneplatnené.

Kto chce na Slovensku senát?

Aj keď ešte nemáme všetky volebné programy pre voľby do NR SR je nám jasné, že strany ako SMER-SD, SNS alebo ĽSNS senát nepodporia. Na druhej strane tu máme strany ako PS/Spolu, ktorý majú zriadenie senátu priamo vo svojom programe. Ostatné opozičné strany na otázku odpovedali skôr negatívne, alebo sa vôbec nevyjadrovali.