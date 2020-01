Brexitové šialenstvo 2. časť

(Prvú časť o brexite nájdete na mojom blogu.) V prvej časti som rozobral vznik brexitu a jeho dôsledky na britského premiéra a dnes sa pozrieme na vývoj ohľadom dohody s EÚ a aj na ďalšiu výmenu premiéra.

Spustenie článku 50 a dohoda Theresy May

Píše sa 29. marec 2017 minister vnútra Róbert Kaliňák vyčísluje lety do Popradu prezidentovi Andrejovi Kiskovi no a počas toho predsedkyňa Britskej vlády Theresa May oznamuje predsedovi Európskej komisie Jeanovi Claudovi Junckerovi spustenie článku 50 Lisabonskej zmluvy o Európskej únií. Tento krok dnes už akosi symbolizuje celý nekonečný proces brexitu. Týmto dňom taktiež začalo vyjednávanie dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou o vzťahoch po vystúpení z EÚ. Táto dohoda mala začať platiť v deň odchodu z EÚ a teda presne 2 roky po tomto dni (29. marca 2019).

Najväčší problém

Táto dohoda bola podľa odborníkov pomerne kompromisná a veľa z nich taktziež tvrdilo, že dohoda je horšia ako súčastné pravidlá členstva v EÚ a preto by mala byť odmietnutá. Ten najväčší problém bola podľa poslancov bola tzv. Írska poistka (Irish backstop), čo bol aj dôvod ďalšej prehry Theresy May v parlamente a to nie raz ale dokonca trikrát. To bol dôvod, prečo sa Theresa May rozhodla dať hlasovať o brexite bez dohody a ten bol opäť odmietnutý. Posledná možnosť pre vyriešenie tejto patovej situácie bolo pre Theresu May zrušenie brexitu ani to však zákonodarci neschválili a tak sa 24. mája 2019 rozhodla odísť z pozície ministerského predsedu. Nasledoval dlhý výber jej nátupcu nie len ako predsedu vlády, ale aj ako lídra Konzervatívnej strany. Svoju kandidatúru ako prvý potvrdil bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson, ktorý nakoniec spolu s taktiež bývalým ministrom zahraničných vecí Jeremym Huntom postúpil do finále voľby. Tam presvedčivým výsledkom vyhral Boris Johnson a stal sa tak novým ministerským predsedom.

Boris a jeho dohoda

24. júla 2019 sa to pred Downing street číslo 10 plní novinármi no a o 15. hodine 51. minúte prichádza Boris Johnson s víťazoslavným prejavom, ako brexit dokončí do 31. októbra bez ak a ale. Tento výrok by bol pravdivý nebyť už spomínaných volieb v roku 2017, kedy Konzervatívci stratili väčšinu. Jeho nová dohoda s miernými úprvami ohľadom Severného Írska však Laboristou nepresvedčila a tak jediné čo Borisovi zostalo bolo zablokovať snemovňu a pretlačiť brexit bez dohody. Ešte predtým mu však snemovňa zamedzila brexit bez dohody bez ich súhlasu a neskôr ústavný súd rozhodol prerušenie zasadania za protiústavné. Borisovi po neschválení dohody zostal posledný krok, ktorý mu naposledy nevyšiel. Tentokrát však bol úspešný a predčasné voľby sa konali prvý raz po desaťročiach v decembri. Boris v nich mal najlepší úspech konzervatívcov od čias Margaret Thatcher. Pre Labouristov to však bol zdrvujúci neúspech a tak sa ich predseda Jeremy Corbyn vzdal a niekedy v najbližšých týždňoch čakajú Labouristov nové voľby predsedu. Boris však tentoraz v snemovni plnej konzervatívcov už pretlačil návrh dohody, čo je prvý krok k jej úplnému schváleniu. Týmto by sa mal celý brexit zakončiť 31. januára aj keď podľa dohody bude prechodné obdobie až do konca tohto roku a znamená, že Spojené kráľovstvo bude v EÚ, ale nebude mať europoslancov. Prvá schôdza parlamentu v roku 2020 sa začína 8. januára a už teraz čakáme na ďalšie debaty o brexite.