Ako konšpiratívne médiá manipulujú ľuďmi

Strach. To je to hlavné, čo sa snažia konšpiratívne a dezinformačné média vyvolať v ľuďoch. Najmä s rastúcou popularitou extrémistických strán sa im to začína dariť. Je však dôležité sa proti takýmto článkom vedieť brániť.

Spoznanie dezinformačného článku

Poďme sa však najskôr pozrieť ako takýto článok spoznať. Dnes existuje veľa spôsobov ako sa takéto konšpiratívne poprípade dezinformačné články šíria, no ešte aj dnes to je najmä cez internet a články na ňom. Je tomu najmä vďaka tomu, že internet nepodlieha takej kontrole ako klasické printové média. Už hneď, ako otvoríte článok je treba sa zamyslieť na akej stránke sa nachádza. Ak sa Vám stránka nepozdáva je veľa spôsobov ako si ju overiť a to či už vyhľadávaním cez vyhľadávač (napríklad google) alebo overením cez stránku konspiratori.sk. Dnes sa však tzv. "alternatívne média" rozširujú neskutočne rýchlo a niekedy sa v zozname ani nenachádzajú a preto treba byť obozretný. Ak už sme si článok prečítali netreba mu hneď veriť, ale treba sa najskôr zamyslieť. Ako prvé si odporúčam pozrieť slová v článku a ak sa tam nachádzajú slová ako slniečko (slniečkári), liberalizmus (liberáli) v najhorších prípadoch aj liberálni fašisti treba byť ešte obozretnejší aj keď nie vždy sa jedná o konšpiratívny článok. Druhý krok je potom zamyslenie sa o tom, aké pocity vo mne článok zanechal a ak sa jedná o strach alebo nedôverčivosť voči určitým ľuďom jedná sa pravdepodobne o konšpiratívny článok. Ak na tento postup nemáte čas na facebooku existuje umelá inteligencia pod názvom chceckbot, ktorá tento postup urobí za Vás poprípade vám pomôže ak si stále nie ste istý.

Príklad dezinformácie

Počas toho, ako som pred pár týždňami prechádzal internetom na mňa vyskočil článok s titulkom "Liberáli vtrhli na vianočné predstavenie detí a nadávali im do fašistov". Tento absurdný titulok mňa natoľko šokoval, že som si musel článok prečítať. Už po otvorení článku som zistil koľká bije, pretože sa nachádzal na portáli hlavné správy, ktorý sa nachádza na 121. mieste v rebríčku konspiratori.sk. Článok som aj napriek tomu prečítal a prvé čo by ma bolo napadlo aký sú tí liberáli hnusný ak by som nebol voči podobným článkom už imúnny. Článok samozrejme bol plný slova liberalizmus a jeho rôznych foriem. To najprekvapivejšie však prišlo až neskôr. Ako zdroj bol uvedený francúzky web ladepeche.fr. A aj keď po francúzky nehovorím tak po zbežnom preklade som zistil, že o liberáloch v článku nie je ani zmienka a tak som sa rozhodoľ prehľadať celý anglický internet a asi po 5. minutách som našiel to, čo som potreboval. A tým bol článok svetovo uznávanom portáli Washington post, kde jasne stojí, že sa jedná lavicových aktivistov. Rovnako mi to preložil aj už spomínaný prekladač. Na tomto článku je pekne vidieť, aký majú konšpiračné média na Slovensku strašia ľudí a ako sa im nehnusí zneužívať aj tému Vianoce a živý betlehéem.